Escola piauiense supera 32 unidades com alunos mais ricos

Essa catalogação mostra que a Escola Augustinho Brandão, de Cocal dos Alves (PI), teve um rendimento nas provas objetivas do Enem 2011 superior a 5.629 (55%) escolas do Brasil que tiveram o resultado divulgado pelo ministério no mês passado.

A escola do interior do Piauí está no topo da colocação quando comparado o desempenhos de outras unidades com o mesmo perfil socioeconômico dos alunos, com renda familiar de até 1 salário mínimo. Sua média nas objetivas ficou em 524 pontos - a média nacional é de 519. Seu resultado é superior a 32 escolas que têm alguns dos alunos mais ricos do País.

Segundo especialistas, é possível afirmar que a escola piauiense pode ser considerada a que teve a melhor performance no ensino médio.