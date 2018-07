Escola popular do Rio dá início ao ano letivo A Escola Popular de Comunicação Crítica (Espocc), criada em 2005 pelo Observatório de Favelas no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, inicia nesta terça-feira (20) o ano letivo de 2012 com uma aula inaugural ministrada pela gerente de patrocínio da Petrobras, Eliane Costa. O tema será "A Cultura e as redes". Eliane trabalha na petrolífera desde 1975 e já atuou em Tecnologia da Informação, na Universidade Petrobras e em Comunicação Institucional. Hoje é responsável pela gestão da política cultural e pelo edital do Programa Petrobrás Cultural.