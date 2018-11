Escola privada divide turmas e terceiriza aulas Na rede particular, a qualidade do ensino de inglês é uma preocupação crescente. Para responder aos anseios de pais, alunos, e às exigências do mundo atual, as soluções são variadas, entre elas a divisão das turmas, o aumento da carga horária e a terceirização dos serviços para escolas de idiomas.