A escola estadual Antônio Francisco Júnior, em Guaiçara, na região de Bauru (SP), suspendeu as aulas pelo menos até amanhã por causa do excesso de pombos no local. Essas aves carregam piolhos e têm causado alergia nos estudantes. Além de alergia na pele, os piolhos de pombos podem transmitir doenças pulmonares. Durante a suspensão das aulas será feita a dedetização das salas.