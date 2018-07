Escola top 10 do Rio será demolida, afirma edital

Surpresa com a decisão, divulgada pela Casa Civil do governo estadual, a direção da escola informou que não poderia comentá-la porque não havia sido comunicada oficialmente. A Friedenreich fica no complexo do estádio e recebeu o nome em homenagem ao jogador Arthur Friedenreich (1892-1969), estrela do futebol brasileiro no início do século 20.

Em nota, a prefeitura diz que a demolição "só será permitida após o governo oferecer um novo local, com as mesmas características do atual". / FELIPE WERNECK