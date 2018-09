Escolas britânicas mostram celulite de Britney Spears para aumentar autoestima de alunos

Escolas britânicas vão usar fotos da cantora Britney Spears de biquíni para tentar aumentar a autoestima de alunos de 10 e 11 anos de idade.

As imagens, divulgadas pela própria cantora, mostram como sua celulite foi retocada com programas de computador e suas pernas e quadris, afinados.

O objetivo do programa educacional, que tem apoio do governo e foi criado pela organização sem fins lucrativos Media Smart, é mostrar como as fotografias em revistas e anúncios são alteradas digitalmente e criam "um grau de perfeição que é inalcançável na sociedade".

"Os jovens estão recebendo padrões impossíveis a partir das imagens com as quais eles se deparam diariamente na mídia e na publicidade e há indícios de que isso tem um impacto negativo em sua autoestima", disse a secretária de Igualdade britânica, Lynne Featherstone.

"Eu quero que as crianças percebam desde cedo que seu valor é tão maior que apenas sua aparência física."

Lingerie e diversidade

O material de ensino consiste em uma apresentação de PowerPoint mostrando fotografias publicadas em revistas famosas e em outdoors, além de instruções para os professores explicando "a influência da mídia e da publicidade na maneira como os jovens veem seu corpo".

Parte da apresentação mostra fotos de modelos e tenta estimular os alunos a pensar nos objetivos das marcas e publicações ao escolher aquelas imagens.

O material também traz campanhas que ficaram famosas por desafiar a norma, como as da grife Benetton e dos produtos Dove, mostrando diversidade cultural e "mulheres comuns".

A aula também mostra uma fotografia da atriz Keira Knightley com o busto aumentado digitalmente e imagens de anúncios de maquiagem e perfume, em que os modelos têm uma pele absolutamente perfeita.

Para terminar, a Media Smart sugere que os professores discutam com os alunos a "importância das características pessoais e valores humanos em relação à beleza física".

A organização também apresenta estatísticas que indicam que modelos e atrizes que aparecem na mídia têm cerca de 50% menos gordura que mulheres saudáveis e que seis em cada 10 adolescentes acham que seriam mais felizes se fossem mais magras. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.