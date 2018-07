Escolas da capital paulista terão nova avaliação

Os alunos de 2ª, 4ª, 6ª e 8ª série das escolas municipais da capital paulista terão nova avaliação externa a partir de 2009. A previsão é que até o fim do primeiro semestre a Prefeitura aplique a primeira edição da "Provinha São Paulo", que segundo o secretário municipal de Educação, Alexandre Schneider, será uma avaliação nos moldes da Provinha Brasil - exame de português e matemática enviado pelo Ministério da Educação às escolas públicas, aplicado e corrigido por professores dos próprios colégios. Em 2007, a Prefeitura aplicou a primeira edição da Prova São Paulo - avaliação anual obrigatória para os alunos dessas mesmas séries, corrigidas pela pasta para medir a qualidade do ensino da rede. Já a nova "Provinha São Paulo" não será obrigatória. A Prefeitura vai enviar o kit da avaliação e de correção para as escolas decidirem se aderem ou não. Ainda não está definido se a prova será bimestral ou semestral. "Ainda não fechamos o nome da prova. Será nos moldes da Provinha Brasil, uma prova externa para a gente acompanhar o desempenho dos alunos. Mas os professores vão poder continuar a aplicar as suas próprias provas", explica Schneider. As informações são do Jornal da Tarde.