Escolas da rede estadual exigem uso de uniforme

Na Escola Estadual Gabriel Ortiz, na zona leste, uma funcionária informou que, a partir de segunda-feira, quem estiver sem uniforme não entra na escola. "Serão barrados", disse.

Dois estudantes novos na escola, ambos de 15 anos, alunos do 1.º ano do ensino médio, afirmam que realmente tiveram de comprar o uniforme. "Meu pai gastou R$ 75", conta um deles.

Alunos da escola estadual Deputado Silva Prado afirmaram que devem vestir obrigatoriamente a calça verde do uniforme. A camiseta, se não levar o nome da escola, deve ser branca. "Se não usa, perde pontos na nossa nota", afirma um aluno de 12 anos, da 7.ª série.

Para os pais, a compra do uniforme pesa no bolso. "Não tenho condições de comprar", afirmou Alexandre Bartels, pai de aluna. "Liguei para aa escola para perguntar sobre a lei (que proíbe a obrigatoriedade do uniforme) e disseram para ligar na diretoria de ensino", acrescentou.

Além da lei, existe um documento - Normas Regimentais Básicas para as Escolas Estaduais - que afirma que a escola não pode fazer "solicitações que impeçam a frequência de alunos às atividades escolares".

A Secretaria de Estado da Educação afirmou, em nota, que vai "abrir uma apuração preliminar para averiguar as denúncias" e, se comprovada a exigência do uniforme, punirá os responsáveis. O texto também afirma que, nas escolas onde os conselhos deliberam pelo uso do uniforme, "devem ser previstas formas de atender famílias que não podem comprar as roupas".