Escolas de samba são multadas em até R$ 43 mil A Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo anunciou quarta-feira punições a seis agremiações que participaram de tumulto durante a apuração do carnaval deste ano, que terminou com as notas rasgadas. As penas envolvem o pagamento de multas que variam de 10 a 70 salários mínimos, além de sanções administrativas. Todas as escolas deverão publicar pedidos de desculpas em jornais.