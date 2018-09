Escolas de Sorocaba-SP vão ganhar zona de segurança Uma lei em vigor desde anteontem, em Sorocaba, no interior de São Paulo, obriga o poder público a criar um cinturão de segurança no entorno das escolas da cidade. A medida foi aprovada depois de terem sido registradas brigas de gangues e agressão a professores na saída das aulas. Num raio de 100 metros do acesso principal do estabelecimento, a prefeitura deverá manter sistemas de vigilância e fiscais para coibir o comércio de bebidas, cigarros e produtos ilícitos. O município terá de manter os terrenos limpos, as ruas iluminadas e a área livre de prédios abandonados.