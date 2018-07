Escolas do Rio adotarão novas medidas de segurança A secretária municipal de Educação do Rio de Janeiro, Cláudia Costin, anunciou hoje diversas medidas para reforçar a segurança nas escolas. A rede municipal contratará 1844 inspetores, para que cada escola tenha um por andar, e haverá pelo menos um porteiro por instituição. Os visitantes serão obrigados a usar crachás de identificação e serão instaladas câmeras de vigilância nas unidades em que o serviço for solicitado.