Escolas do Rio de Janeiro caem no ranking As escolas do Rio tiveram uma queda de desempenho no Enem 2011 em comparação com o exame do ano anterior. O São Bento, a melhor escola do País em 2010, ficou em décimo lugar. A segunda escola mais bem posicionada é a São João Batista, de Nova Friburgo, em 18.º, seguida do Colégio Cruzeiro, em 28.º. Elas estavam na 520.ª e 7.ª posição, respectivamente, no Enem 2010.