Escolas do Rio mantêm aulas apesar de gripe suína O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, afirmou hoje que a rede municipal de ensino carioca continuará funcionando normalmente apesar do aumento de casos na cidade de influenza A H1N1, que ficou conhecida como gripe suína. Segundo a Agência Brasil, Paes disse que, até o momento, não há informações sanitárias que justifiquem a suspensão de aulas nas escolas.