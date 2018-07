Escolas estaduais são alvo de fogo na zona leste de SP

No momento da ocorrência, não havia aulas, já que o colégio não dispõe de atividades noturnas. Nesta sexta-feira, 10, as aulas foram interrompidas "para que seja feita a perícia", divulgou a pasta da Educação em nota. Há suspeita de incêndio criminoso. O caso foi registrado no 55.º Distrito Policial (Parque São Rafael).

Nos últimos anos, a E.E. Desembargador Luis Ambra já ficou entre as piores colocadas no Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo (Idesp), que mede a qualidade do ensino fundamental e médio nas escolas estaduais. A falta de segurança no local foi apontada como problema constante por mães de alunos.

Em outro colégio, a E.E. Professor Salim Farah Maluf, em José Bonifácio, um estudante "ateou fogo em rolo de papel higiênico", informou a Secretaria da Educação, "sem danos ao patrimônio público". A polícia foi chamada, mas não registrou ocorrência.

De acordo com o governo do Estado, o aluno foi identificado e suspenso por dois dias. Um professor-mediador acompanhará o caso.