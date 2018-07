Escolas municipais do Rio terão câmeras, diz secretária A secretária municipal de Educação do Rio de Janeiro, Cláudia Costin, anunciou hoje pelo Twitter as novas medidas de segurança para as escolas da cidade. Segundo ela, serão contratados 1.844 inspetores de alunos, além dos 400 já nomeados em 2010. A previsão é que cada escola tenha um inspetor por andar. As escolas municipais também adotarão o uso de crachás para visitantes. Serão instaladas câmeras de vigilância em todas as 1.064 escolas da rede que ainda não possuem esse tipo de equipamento.