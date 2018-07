Escolas perto de represa em SP terão ensino ambiental Alunos de escolas estaduais de São Paulo próximas à Represa de Guarapiranga, na zona sul da capital paulista, terão lições de educação ambiental a partir de hoje. Será lançado às 15 horas o Programa de Educação Ambiental, resultado de parceria entre as secretarias de Educação e de Meio Ambiente. Professores de 282 instituições de ensino receberão cartilhas sobre o assunto, voltadas para a preservação do entorno da represa. Cerca de 380 mil estudantes participarão do projeto. O programa amplia ainda a Ação Jovem Ambiental, que estimula os estudantes a descobrir o ambiente natural em que vivem por meio de atividades artísticas. Os alunos participarão de uma oficina de arte-educação ambiental durante dez meses, com encontros semanais fora do horário de aula. Eles receberão certificados e apresentarão os resultados dos estudos aos colegas de escola. Para a secretária de Educação, Maria Helena Guimarães de Castro, o projeto "envolve os estudantes em uma questão vital, o meio ambiente, de forma lúdica". O lançamento do programa será na Escola Estadual Paulino Nunes Esposo, no Jardim Casa Grande, zona sul da capital. A Guarapiranga é um dos principais mananciais da Região Metropolitana de São Paulo, mas está ameaçada pela degradação ambiental e pela ocupação irregular de suas margens, onde vivem cerca de 800 mil pessoas. A represa abastece 3,8 milhões de moradores da zona sudoeste da cidade.