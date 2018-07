Escolas públicas terão 400 máquinas de preservativos O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, anuncia hoje a produção das primeiras 400 máquinas de preservativos que serão instaladas em escolas públicas participantes do programa Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE). O anúncio, informa a Agência Brasil, será feito durante o 7º Congresso Brasileiro de Prevenção das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e Aids, em Florianópolis. O congresso vai até sábado. Na pauta do Congresso Brasileiro de Prevenção das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e Aids também estarão temas polêmicos, segundo a Agência Brasil. O encontro trará debates acerca da restrição da entrada de estrangeiros com HIV em certos países e da garantia de tratamento aos pacientes com aids no País.