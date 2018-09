Escolas se tornam foco do mosquito e são fechadas Três escolas de Juiz de Fora (MG) suspenderam as aulas desde terça-feira por terem se transformado em focos do mosquito da dengue durante o carnaval. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, choveu muito durante o feriado, o que pode ter facilitado a proliferação do mosquito com o acúmulo de água nas escolas Ipiranga, Jesus de Oliveira e Gabriel Gonçalves da Silva. Desde o início da semana, a prefeitura limpa as unidades. A previsão é de que as aulas voltem ao normal na segunda-feira.