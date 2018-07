Escolas terão bebês em sala de aula para combater bullying

Escolas de ensino fundamental na Escócia usarão bebês em salas de aulas como parte de uma iniciativa para reduzir o grau de agressividade e bullying entre os alunos.

O programa Roots for Empathy (raízes para a empatia) visa proporcionar aos alunos uma melhor compreensão de seus sentimentos e os dos outros.

Mais de 150 bebês foram recrutados voluntariamente para o programa, que teve um piloto testado inicialmente na região escocesa de North Lanarkshire. Os pais acompanham os bebês nas salas de aula.

A meta é ampliar o programa para outras 15 escolas de ensino fundamental na Escócia.

A porta-voz da ONG britânica Action for Children, responsável pela implementação do programa no país, Louise Warde-Hunter, diz que a presença dos bebês "aumenta o nível de empatia entre os alunos, resultando em relações mais respeitosas e uma redução grande nos níveis de agressividade".

Avaliações independentes do programa feitas no Canadá, onde ele teve início e é aplicado há mais tempo, calculam que entre as crianças o nível de "aceitação do outro" teve um aumento de 74% e o da agressividade, uma redução de 39%.

O programa é endossado pela Organização Mundial da Saúde.

A responsável do Roots of Empathy, Mary Gordon, disse que "transformar o mundo de criança em criança pode ser uma missão ambiciosa, mas aqui na Escócia vem se beneficiando de uma ampla rede de apoio e conhecimento".