Escolas tradicionais saem do ranking em razão da baixa adesão

Colégios tradicionais de São Paulo que figuravam entre os 50 melhores no ranking do Enem nos dois anos anteriores sumiram da lista de 2011 divulgada ontem. A razão é que, neste ano, o MEC adotou novo critério de classificação, uma espécie de filtro que seleciona somente os colégios que participaram da prova com mais de mais de 50% dos alunos formandos. Pelo menos 12 escolas ficaram de fora.

É o caso, por exemplo, do Colégio Santa Cruz. Na capital paulista, a escola teve a quarta melhor pontuação média, em 2009 (715,17 pontos), e subiu para a terceiro, em 2010 (714,14). No entanto, como menos da metade dos alunos do 3.º ano do ensino médio fizeram o teste, o resultado de 2011 não foi informado pelo MEC.

Em 2009, apenas 36,9% dos formandos fizeram o Enem. Em 2010, a participação foi ligeiramente superior: 44,4%. Ainda não há como saber sobre o desempenho da escola em 2011, porque os dados serão enviados apenas à direção do Santa Cruz.

Ficaram na mesma situação o Colégio Santo Américo, Colégio Visconde de Porto Seguro, Escola Vera Cruz, Escola Nova Lourenço Castanho - Unidade 4, Colégio Humboldt, Colégio Madre Alix, Colégio Equipe, Colégio Dante Alighieri, Colégio Rainha da Paz, Colégio Santo Ivo e Colégio Visconde de Porto Seguro - Unidade 2. Nenhum dos 11 foi ranqueado.

Cartas. Uma das explicações para a baixa participação dos formandos de escolas paulistanas é que o Enem não é o principal processo de seleção das universidades estaduais de São Paulo: USP, Unesp e Unicamp. Nas duas últimas, pode-se apenas compor a nota final. Por isso, alunos preferem se dedicar a outras provas.

O coordenador pedagógico do Colégio Santo Américo, Miguel Arruda, concorda com a tese e decidiu enviar um comunicado aos pais para explicar o porquê de o colégio, depois de ter sido o 17.º colocado em 2010, desta vez nem constar da lista. "Fizemos uma carta aos pais, antes de eles acharem que estávamos mal. Não estamos. Só não conseguimos convencer nossos alunos a fazer a prova."

Por lá, diz Arruda, os estudantes priorizam USP e FGV, que não utilizam o Enem. E, mesmo com os pais "vacinados", a exclusão da lista deve ter consequências. "Quem está escolhendo colégio pode nem considerar o Santo Américo, porque não estamos no ranking." No ano que vem, Arruda pretende fazer uma cruzada na sala dos alunos. Em 2010, 48,3% deles fizeram o exame. "Vou pedir que, por amor ao colégio, eles façam o Enem", diz o coordenador.

A direção do Dante Alighieri vai tomar medidas semelhantes. Segundo a assessoria de imprensa do colégio, o diretor-geral pedagógico, o professor Lauro Spaggiari, já se prepara para enviar hoje um e-mail formal aos pais de alunos. Ele deve explicar que o colégio não aparece porque não atingiu os 50% dos alunos formandos no Enem. / FELIPE FRAZÃO e OCIMARA BALMANT