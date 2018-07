Escolha de argentino rompe com tabus, diz estudioso A escolha do argentino Jorge Mario Bergoglio como o primeiro papa jesuíta rompe com tabus históricos da Igreja, na opinião do padre José Oscar Beozzo, estudioso da história da Igreja Católica na América Latina. "Os superiores jesuítas sempre foram chamados de `Papa Negro'', para contrapor ao `Papa Branco''. É uma ordem religiosa com profunda influência na Igreja, mas sempre houve um temor de ter um jesuíta, de ser ao mesmo tempo um `papa branco'' e `papa negro''. Isso rompeu com uma tradição histórica, para o bem da Igreja".