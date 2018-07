Escolha de boa parte será apenas no último dia Ele é um dos integrantes mais influentes do COI. Alex Gilady, representante da entidade com direito a voto, não escondia a satisfação com a notícia da chegada do presidente Barack Obama. "A vinda de Obama é boa notícia para o COI", afirmou ao "Estado" o delegado, que também é vice-presidente da NBC. A rede norte-americana pagou US$ 3,2 bilhões para ter o direito de transmitir os Jogos nos anos 90. Não por acaso, Gilady é conhecido como "o integrante da NBC".