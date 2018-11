Escolha de local de metrô deve ser técnica, diz Kassab O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, disse hoje que a escolha do local de uma futura estação de metrô em Higienópolis, da Linha 6 - Laranja, no centro da capital paulista, deve ser definida por critérios técnicos. Kassab, que participou hoje da abertura do 7º Feirão da Casa Própria, da Caixa Econômica Federal, no Centro de Exposições Imigrantes, na zona sul, referiu-se ao anúncio da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), feito esta semana, de que a estação, inicialmente prevista para a Avenida Angélica, seria substituída por outra mais perto do Pacaembu, na zona oeste.