Escolha de vice agora é foco das atenções no Partido Democrata Com Hillary Clinton fora da disputa pela Presidência dos Estados Unidos, os democratas começaram no domingo a curar as feridas da batalha pela nomeação do partido e a especular sobre a escolha para o vice de Barack Obama. Obama, que venceu a disputa pela nomeação democrata na semana passada, se prepara para viajar o país em campanha na disputa contra o candidato republicano John McCain para a eleição de novembro. Sua próxima grande decisão é a escolha de seu vice. Hillary, que oficialmente abandonou a campanha no sábado e declarou apoio ao senador de Illinois, tem grande apoio de alguns membros do partido, mas está longe de ser o único nome possível para vice de Obama. "Ninguém traz para a campanha o que Hillary traz", disse a senadora democrata da Califórnia Dianne Feinstein no programa "This Week", da rede ABC. Feinstein, que organizou um encontro privado entre Obama e Hillary na quinta-feira à noite, citou os cerca de 18 milhões de votos recebidos por Hillary nas primárias do partido Democrata, com grande apoio principalmente das mulheres e de democratas da classe trabalhadora. "Eu acho que ela tem uma chance, mas isso ele é quem vai decidir", Feinstein disse. Hillary, ex-primeira-dama e senadora de Nova York, pediu anteriormente a seus aliados para não fazerem a campanha para que ela fosse a vice. "Não é um trabalho que ela está procurando e ela não está fazendo campanha para esse trabalho", disse o diretor de comunicação de sua campanha, Howard Wolfson. "Mas ela deixou claro, durante sua campanha e agora, que ela vai fazer tudo o que puder e tudo o que lhe pedirem." É praxe entre possíveis candidatos à vice-presidência dizerem que não estão procurando ou mesmo pensando na nomeação -- é parte do jogo que têm que fazer. Alguns até dizem que não aceitariam se fossem consultados. "Eu não estou esperando. Não passo muito tempo pensando nisso", disse Tim Kaine, governador democrata da Virginia, à Fox News Sunday. "É claro que seria muito difícil para alguém nessas circunstâncias dizer não."