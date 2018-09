Escolha o hotel

1 Santa Clara

Instalado em um mosteiro erguido no século 17, fica na frente da Plaza de San Diego e é o queridinho de Cartagena. São 121 quartos com vista para o mar, spa e um incrível jardim interno. A casa de Gabo fica perto. Diária em torno de R$ 660.

2 Bóvedas de Santa Clara

Fica a apenas um quarteirão dali, na mesma Calle Del Torno. Como tem apenas 18 quartos - 8 são suítes dúplex -, é bem aconchegante. Os hóspedes tomam café e podem usar áreas comuns do Sofitel Santa Clara. Diárias a R$ 400.

3 Casa del Arzobispado

O prédio do século 17 foi remodelado em 2002 para virar um hotel com dez confortáveis quartos. Destaque para o terraço, de onde se vê as ruelas da Cidade Velha e a Catedral de Cartagena. Diárias a R$ 500.

4 Hotel Cartagena

Perto do burburinho do Parque Bolívar, no Centro Histórico, tem 32 quartos - o grande barato do hotel é poder tomar um drinque no Sky bar, com vista para a Catedral e o Mar do Caribe. Diária a R$ 730.

Veja também:

Coloridas calles

Nas ruelas, os fantásticos cenários de Gabo

Maravilhas a apenas uma hora de barco

Um ônibus-discoteca movido a altas doses de cuba libre

Blog. Dicas e bastidores das viagens da nossa equipe

Twitter. Notícias em tempo real do mundo turístico