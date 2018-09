Escolher o transporte escolar ideal

1. O que devo verificar para contratar o serviço de transporte escolar?

Antes de fechar o contrato, certifique-se de que oferece alguns itens indispensáveis para garantir a segurança.

Busque informação na escola para saber se o transporte é referendado por ela e confirme com o Detran local se o carro está autorizado a realizar o transporte de crianças.

2. O que devo observar no contrato?

O documento deverá estipular o valor, o reajuste, a melhor data para pagamento, rescisão e as condições para o período de férias e possíveis faltas do aluno. Se a escola oferecer o serviço, ela vai responder por eventual falha na prestação dele. Mas não poderá obrigar a contratação de determinada empresa, pois isso configuraria venda casada.

3. E em relação ao motorista, o que observar?

Confira o número do registro do condutor, exija as referências dele e veja se a escola conhece o profissional.

4. Quanto à segurança, qual é o melhor veículo e o que ele deve oferecer?

Prefira ônibus ou micro-ônibus; verifique se existem cintos de segurança para todas as crianças e, quando for o caso, dependendo da idade delas, se o veículo tem as cadeirinhas exigidas por lei.

Fonte: Site da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Pro Teste) www.proteste.org.br