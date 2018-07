'Escolta Cinza' é selecionada para o casamento real

Os cavalos cinzas da polícia montada de Londres lideraram as procissões reais por vários anos, incluindo o casamento da princesa Diana, o casamento do Duque de York, o funeral da rainha-mãe, e outras visitas de chefes de Estado.

Os cavalos foram selecionados pelo temperamento calmo e pela capacidade de não se distraírem com as milhares de pessoas que estarão ao lado do percurso.

Os cavalos e os policiais selecionados para a escolta têm função cerimonial, mas também podem intervir se houver algum incidente.

Ainda que apenas nove cavalos venham a ser usados no dia, onze animais estão sendo treinados para garantir que há possibilidade de substituição em caso de doença.

A "Escolta Cinza", como os cavalos que desfilam são conhecidos, será liderados por um inspetor, seguido por um sargento montado e três policiais. Um sargento montado seguido por três policiais montados compõem a retaguarda da escolta.

Os policiais vão usar um uniforme cerimonial com detalhes de prata.