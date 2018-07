Escondida, família aciona PM em assalto e dupla é presa

Um dos três filhos e a mulher do proprietário da casa foram rendidos em frente ao imóvel no momento em que o rapaz estacionava o carro e a mãe abria o portão da garagem. O dono da residência e um casal de filhos, ao perceberem que os parentes haviam sido dominados por bandidos, esconderam-se na edícula da casa e acionaram a Polícia Militar. Um dos criminosos aguardava os comparsas no veículo no qual o trio chegou e, ao ver os policiais, conseguiu fugir.

A dupla que estava dentro da casa acabou se rendendo. Com os bandidos, os policiais apreenderam uma pistola calibre .40. Um dos assaltantes era considerado foragido, pois não retornou para a cadeia após ser beneficiado pela saída temporária de Natal do ano passado. O assalto foi registrado no plantão do 69º Distrito Policial, de Teotônio Vilela.