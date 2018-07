Escoteiros resgatados na Serra do Mar Bombeiros resgataram ontem 13 escoteiros e um monitor que estavam perdidos desde domingo numa trilha na Serra do Mar, na região de Itanhaém, litoral sul. Ninguém ficou ferido. Três guias auxiliaram o grupo. O resgate de foi dificultado pelo mau tempo. O Grupo Escoteiro Bororós entrou na trilha no sábado e deveria ter retornado no dia seguinte.