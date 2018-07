Escritor Millôr Fernandes recebe alta hospitalar no Rio

O escritor Millôr Fernandes teve alta hospitalar anunciada em seu perfil no Twitter nesta terça-feira, 28. Millôr foi internado no dia 7 de fevereiro na Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. No dia 28 de fevereiro foi transferido para outra clínica.

No Twitter do escritor, a mensagem foi "A Equipe do saite (sic) feliz: Depois de 5 meses de internação, Millôr teve alta e foi para casa".

Aos 87 anos, o também desenhista, dramaturgo e humorista divulga seus trabalhos pela internet. Millôr foi um dos fundadores do jornal O Pasquim e publicou dezenas de livros.