Escritor paranaense foi morto por dívida de R$ 130,00 A cobrança de uma dívida de R$ 130,00 foi o motivo da morte do escritor paranaense Wilson Bueno, de 61 anos, atingido por uma facada no pescoço, dentro do sobrado em que morava na Vila Tingui, em Curitiba, por volta das 21 horas do dia 30 de maio.