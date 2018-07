Escritor Verissimo deve deixar CTI hoje, dizem médicos O escritor Luis Fernando Verissimo deverá deixar o Centro de Tratamento Intensivo (CTI) nesta segunda-feira, passando para uma unidade de internação, informou a equipe médica do Hospital Moinhos de Vento, de Porto Alegre. Embora o quadro clínico do cronista, que tem de 76 anos, seja considerado estável, as visitas seguirão restritas aos familiares.