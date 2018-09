Escritor Wilson Bueno é encontrado morto em Curitiba O escritor paranaense Wilson Bueno, de 61 anos, foi encontrado morto no início da noite de ontem na casa onde morava, no Bairro Santa Cândida, em Curitiba. A polícia suspeita que ele foi assassinado com um golpe de arma branca no pescoço durante tentativa de assalto, ainda na noite de domingo, embora não fosse encontrado sinais de arrombamento. O escritório dele estava revirado.