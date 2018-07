Escrivão mata investigador na zona sul de SP Uma discussão no interior de um bar, no número 179 da Rua José Carlos dos Santos Marques, a menos de 150 metros da delegacia do Jardim Herculano (100ºDP), zona sul de São Paulo, na noite desta terça-feira, 16, terminou com a morte do investigador Coliston Araújo Toribio, de 45 anos, que trabalhava no mesmo distrito policial.