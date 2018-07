Escudo antimísseis está voltado contra a Rússia, diz Medvedev

O presidente russo, Dmitry Medvedev, disse nesta sexta-feira, 15, que um acordo preliminar que prevê a instalação de parte de um escudo de defesa antimísseis americano em território polonês é voltado contra a Rússia. "A instalação de novas forças antimísseis tem como alvo a Federação Russa", afirmou Medvedev, em uma entrevista coletiva após se encontrar com a chanceler alemã, Angela Merkel, para discutir a crise na Geórgia. Veja também: EUA e Polônia chegam a acordo para escudo antimísseis Washington alega que precisa do escudo para se proteger de Estados considerados perigosos, como o Irã. Sob os termos do acordo assinado em Varsóvia na quinta-feira, dez mísseis interceptadores serão instalados em uma antiga base militar perto da costa polonesa do Mar Báltico. Em contrapartida, os Estados Unidos se comprometeram a ajudar a Polônia a melhorar suas forças armadas, além de remanejar para o país mísseis defensivos Patriot e militares americanos, para reforçar as defesas aéreas polonesas. 'Situação difícil' A insatisfação de Moscou com o acordo também foi manifestada pelo vice-chefe do Estado maior russo, general Anatoly Nogovitsyn, que disse que a iniciativa americana "não pode ficar impune". "É de se lamentar que, em um momento em que nós já estamos em uma situação difícil, os americanos piorem ainda mais a situação das relações entre Estados Unidos e Rússia." A Rússia já havia dito que o projeto afetaria o equiíbrio militar na Europa e que redirecionaria os seus mísseis para a Polônia, caso o escudo fosse adiante. O ministro do Exterior da Polônia, Radoslaw Sikorski, disse à BBC na quinta-feira que o momento da escolha da assinatura do tratado não tem nada a ver com a crise na Geórgia. "Nós acertamos esta fase da negociação uma semana atrás, antes dos eventos na Geórgia, e por causa do calendário americano, havia uma certa urgência", disse Sikorski. "Mas o que é crucial, e o que determinou o sucesso das conversas nos últimos dias, foi que os Estados Unidos nos ofereceram novas propostas." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.