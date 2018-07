Escultura da Mônica é furtada nos Jardins

A organização da mostra divulgou nota afirmando que o caso está sob investigação policial, registrado no 78º Distrito Policial (DP) da capital paulista. Não foi o único crime cometido contra as esculturas, que foram espalhadas na capital como forma de comemorar o 50º aniversário da criação da famosa personagem dentuça. Pelo menos três obras foram vandalizadas - todas já restauradas, de acordo com a Editora Panini. A estátua exposta na Praça Benedito Calixto, na região central, foi alvo de pichadores. Uma suástica foi pintada na testa da personagem. Na Paulista, duas das seis esculturas instaladas ali foram pichadas.

Exposição

As 50 estátuas da Mônica foram espalhadas por 35 bairros de São Paulo. Trata-se de mais uma ação para comemorar os 50 anos da personagem dos gibis, criada por Mauricio em março de 1963. As esculturas são feitas de fibra de vidro e ficam sobre uma base de 25 centímetros. Uma foi pintada pelo próprio Mauricio. As demais, por 49 artistas diferentes - nomes como Rui Amaral, Hiro Kawahara e Danilo Beyruth, entre outros.

A exposição a céu aberto vai até o dia 8. Depois, 20 serão leiloadas - com a renda revertida ao Fundo das Nações Unidas para Infância (Unicef) - e as outras 30 seguem em turnê, primeiro para o Rio, depois Belo Horizonte. Os fãs podem acompanhar os bastidores da mostra pelo site www.monicaparade.com.br.