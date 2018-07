Esfaqueamento múltiplo deixa seis mortos na ilha de Jersey

Seis pessoas - entre elas, duas crianças - morreram devido a um esfaqueamento múltiplo ocorrido neste domingo na localidade de Saint Helier, na ilha de Jersey (território britânico localizado no Canal da Mancha), informou a polícia.

Um homem de 30 anos, detido sob suspeita do ataque, está internado em um hospital, onde foi operado.

A polícia foi chamada por volta das 15h locais (11h em Brasília) a um apartamento na região de Victoria Crescent para atender a uma chamada.

Duas crianças, duas mulheres e dois homens foram mortos no ataque. As identidades e as idades das vítimas ainda não foram confirmadas.

Várias testemunhas estão sendo interrogadas pela polícia, que já abriu uma investigação de homicídio.

Autoridades forenses estão no local onde ocorreu o incidente, junto de vários policiais e investigadores.

Um cordão de isolamento foi colocado na rua onde ocorreu o ataque, impedindo alguns moradores de chegar às suas casas. A sede da prefeitura e uma residência foram abertas para que as pessoas possam passar a noite.

"Claramente esta investigação complexa está em seu estágio inicial, enquanto tentamos entender exatamente o que ocorreu", disse o chefe dos Serviços Criminais da polícia em Jersey, Stewart Gull.

Jersey é uma ilha de 797 km², com pouco mais de 90 mil habitantes, enquanto Saint Helier tem 28 mil moradores.

Uma das testemunhas do incidente deste domingo, Andre Thorpe, afirma que a área onde ocorreu o incidente é bastante isolada.

"É um conjunto de terraços vitorianos antigos, e vários deles foram divididos em apartamentos", disse.

Thorpe diz acreditar que todas as vítimas sejam integrantes da mesma família. "Para Jersey, isto foi um grande incidente."