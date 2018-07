Esforço concentrado ajuda Anatel a cobrar até R$4,5 bi em multas

Segundo reportagem da Agência Brasil neste sábado, a primeira grande multa aplicada após o início do esforço foi de 191,7 milhões de reais, contra a Claro, referente a uma parcela a ser paga, com correções monetárias, pelo direito de exploração do serviço e uso de radiofreqüências associadas. O processo estava parado há oito anos.

Segundo a procuradora-geral da Anatel, Ana Luiza Valadares Ribeiro, na reportagem da Agência Brasil, há mais de mil processos com valores superiores a 500 mil reais contra todas as grandes empresas de telefonia, que totalizam 2,5 bilhões de reais.

Ao todo, foram identificados cerca de sete mil processos, com um valor total que chega a 4,5 bilhões de reais. A maior parte deles se deve ao descumprimento de obrigações relacionadas à universalização e à qualidade dos serviços.

O esforço envolve os 20 procuradores especializados que trabalham hoje na agência e ainda mais 20 profissionais, dos quais 10 trabalhando provisoriamente, para compor uma força-tarefa e acelerar as análises dos processos até o fim deste ano.

Atualmente, as 151 autarquias e as fundações públicas federais contam com apenas 645 procuradores federais para acompanhar todos os processos de cobrança, uma média de menos de cinco por instituição.

As sanções ganharam mais força depois que, no dia 2 de abril, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) derrubou a tese, defendida pelas empresas, de que a aplicação de multas por autarquias com base em seus regulamentos dependeria de lei no mesmo sentido.

De acordo com a reportagem, o processo contra a Claro já havia terminado há oito anos e faltava apenas efetuar a cobrança.

Uma outra ação, de 157 milhões de reais, descoberta pela procuradora em novembro, estava arquivada há mais de nove anos e foi salva da prescrição por apenas 15 dias.

As empresas punidas são inscritas na dívida ativa da Anatel e, como conseqüência, perdem o direito de participar de processos públicos, como licitações, até pagarem o que devem.