Esforço conjunto

No principal encontro da semana preparatória, em Nova York, a Organização das Nações Unidas foi sede de uma reunião com representantes de mais de cem países, entre eles os presidentes da China, Hu Jintao, e dos Estados Unidos, Barack Obama. Juntos, esses dois países, que não são signatários do acordo de Kyoto, respondem por cerca de 40% das emissões globais de dióxido de carbono (CO2). Obama e Jintao afirmaram que vão fazer esforços para reduzir emissões, mas não chegaram a estabelecer metas concretas.

A pressão internacional para que o encontro de Copenhague seja bem-sucedido é grande. No mundo inteiro, manifestantes carregaram relógios em passeatas para simbolizar a necessidade de o planeta "acordar" para a questão climática. Em Melbourne, na Austrália, uma caricatura do primeiro-ministro do país, Kevin Rudd, vestido com pijamas, foi jogada ao mar como forma de protesto. Na França, manifestantes se reuniram em frente à Basílica de Sacré-Coeur, em Paris, para alertar os líderes que faltam só dois meses para a data do novo acordo.