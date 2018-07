Esgoto arrasta carros e fere 8 pessoas em Niterói-RJ

Ainda de acordo com os bombeiros, a estação se rompeu no começo da tarde de hoje na rua Visconde do Rio Branco, próximo ao Mercado de São Pedro, tradicional entreposto de pescados no bairro Ponta da Areia. O vazamento fez com que carros boiassem e batessem uns nos outros.

A Concessionária Águas de Niterói, responsável pela estação, informou que está fazendo um levantamento do que foi destruído pela água. A estação, segundo o site da concessionária, foi inaugurada em maio de 2004 e atende a uma população de aproximadamente 110 mil pessoas.