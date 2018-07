Esgoto interdita laboratório de hospital de Sorocaba-SP

Amostras de materiais, exames de pacientes e equipamentos tiveram de ser removidos. Parte da estrutura foi transferida para uma sala improvisada no Hospital Regional. As duas unidades fazem parte do Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS), maior hospital público da região.

O vazamento foi constatado no final de semana e até hoje o laboratório continuava interditado. A secretaria informou ter aberto sindicância para apurar o caso. A direção do hospital foi orientada para registrar ocorrência policial. De acordo com a secretaria, nenhuma amostra para exame ficou comprometida e os serviços de laboratório estão sendo feitos no Hospital Regional de Sorocaba.