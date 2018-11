Espaço aéreo fechado na Europa afeta voos no Brasil O fechamento do espaço aéreo na região oeste da Europa por conta das cinzas expelidas por um vulcão na Islândia já causa transtornos e provoca cancelamentos de voos nos principais aeroportos brasileiros na tarde desta quinta-feira. De acordo com as assessorias de imprensa de duas companhias aéreas - Air France e British Airways - ao menos cinco voos previstos nos aeroportos internacionais de São Paulo (Guarulhos) e Rio de Janeiro (Galeão) foram cancelados.