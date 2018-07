Espaço de evento católico ainda está em obras no Rio

No terreno das fazendas Mato Alto e Vila Mar, de aproximadamente 3,5 milhões de metros quadrados, ainda há bastante vegetação e lama. Ainda não há sinal de qualquer construção para abrigar as tendas de alimentação e atendimento médico, nem dos banheiros e telões que serão instalados em cada um dos cerca de 40 lotes em que a área será dividida. Para compensar o atraso, operários estão trabalhando sete dias por semana, das 8 horas às 20 horas. Cerca de 150 caminhões estão sendo empregados para transportar terra usada na terraplenagem.

Postes de iluminação começaram a ser instalados nos fundos do terreno para permitir que o trabalho prossiga mesmo à noite. "Outro dia, minha filha perguntou à minha mulher se eu ainda moro com elas. Saio de casa antes que ela acorde e, quando volto, ela já está dormindo. Quando todo o terreno estiver iluminado, a tendência é que a obra seja tocada 24 horas por dia", disse um operário à reportagem. Em nota, o Comitê Organizador Local da Jornada assegurou que as obras serão entregues no prazo. "O mau tempo e o grande volume de chuvas podem impedir a movimentação de máquinas no terreno, em alguns momentos. Porém, as obras do Campus Fidei (nome dado ao local do evento, que significa Campo da Fé) seguem seu cronograma e a entrega da obra está assegurada", informa a nota.