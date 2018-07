Espaço do leitor Como achar ninho de abelha irapuá Plantei no quintal uma jabuticabeira que está começando a dar frutos. A planta começou, porém, a ser atacada por abelhas irapuás, que esburacam todos os frutos antes que eles amadureçam. Não sabemos onde é o ninho e nem como fazer para afugentá-las. Há armadilhas ou outro meio para que não cheguem à planta? Maria Goretti Dias São Paulo (SP) Segundo o proprietário da empresa SOS Abelha, especializada na captura de enxames de abelhas, vespas e marimbondos, Antônio Padovani Júnior, ou Toninho das Abelhas, de São Caetano do Sul (SP), provavelmente o ninho está localizado a um raio de, no máximo, 500 metros. É necessário observar a direção que as abelhas voam para saber onde construíram a colméia. Toninho sugere que sejam coletadas e aprisionadas 20 abelhas em um vidro contendo talco comum. Após dez minutos, elas são soltas e é observada a direção que elas tomam (o talco tinge as abelhas de branco e facilita a visualização dos insetos no ar). "Para coletar as abelhas, deve-se pegá-las pelas asas quando estiverem paradas", diz Toninho, acrescentando que as irapuás não têm ferrão, só beliscam a pele e podem enrolar no cabelo. Ao descobrir o ninho (parecido com um cupinzeiro, grande e escuro) deve-se destruí-lo, sem, porém, matar as abelhas. "Coloque protetores auriculares e, à noite, retire o ninho do tronco com um pequeno machado e quebre-o em pedaços. Os pedaços devem ser ensacados e levados a um local de mata verde e isolado (pelo menos a 1 quilômetro de distância). Desse modo, as abelhas buscarão outro lugar para formar novo ninho." SOS Abelha, tel. (0--11) 4221-6690. ITR: governo não fixou valor mínimo Temos sob nossa responsabilidade o preenchimento e entrega da declaração do ITR 2007. Vários proprietários rurais de nossa região estão preocupados porque há comentários de que o governo federal fixou um valor mínimo por hectare de terra nua a ser tributada. Caso seja verdade, gostaríamos que nos informassem sobre onde podemos saber desse valor mínimo, pois na Receita Federal nada informam. Abílio Aparecido Peres Pongaí (SP) O advogado Augusto Ribeiro Garcia, de São Paulo (SP), explica que o governo não fixou valor mínimo para a declaração do Imposto Territorial Rural (ITR) deste ano. O que a legislação determina, afirma, é que o valor do imóvel reflita o valor de mercado em vigor em 1.º de janeiro de 2007. "É o valor aproximado de mercado, não precisa ser exato e o leitor pode consultá-lo na prefeitura, em cartórios e imobiliárias", sugere. O advogado diz que o valor total do imóvel é composto pelos valores das benfeitorias, pastagens nativas e plantadas, culturas, etc. Outra sugestão para fazer a consulta de valores é o Instituto de Economia Agrícola (IEA), da Secretaria de Agricultura paulista. No site www.iea.sp.gov.br (link Banco de Dados), pode-se pesquisar o valor de terra nua por Escritório de Desenvolvimento Regional (EDR). É preciso verificar em que EDR o município está inserido e fazer a consulta. Mais informações pelo e-mail argarcia@plugnet.com.br. Fungo está atacando jabuticabeira Tenho em meu quintal dois pés de jabuticaba. Nessa última florada algumas estão com pontinhos amarelados. As frutas, ainda pequenas, ficam quase totalmente amareladas. O que é possível fazer para eliminar esses pontos amarelos? Marco Lambertuchi São Paulo (SP) Segundo os pesquisadores do Instituto Agronômico (IAC), em Campinas (SP), José Bettiol e Graciela Sobierajski, provavelmente trata-se de infecção causada pelo fungo Puccinia psidii, popularmente conhecido por ferrugem, que também afeta outras mirtáceas, família botânica à qual pertencem as jabuticabeiras. Existem no mercado produtos que controlam esse tipo de fungo. Caso o leitor opte pelo controle químico, deve dirigir-se a uma loja de produtos agrícolas, onde receberá informações acerca dos produtos disponíveis, que só poderão ser adquiridos, porém, por meio de um engenheiro agrônomo, que fornecerá o receituário agronômico, após verificar exatamente qual o problema que está afetando a jabuticabeira. Uma maneira de amenizar o problema é fazendo podas de limpeza, que visam ao maior arejamento e à insolação da parte interna da copa. Essa poda consiste na retirada de ramos mal posicionados, em excesso, doentes e/ou quebrados. Caso opte por fazer a poda de limpeza, deve-se esperar pelo menos 30 dias após o fim da colheita para que a planta se restabeleça. Quanto mede um módulo rural Tenho uma pequena propriedade rural no município de Mineiros do Tietê, que fica na região de Jaú (SP). Gostaria de saber qual a medida de um módulo rural para a região. Maria José Zuin Jundiaí (SP) O módulo rural é uma unidade de medida expressa em hectares, fixada para cada município, considerando os seguintes fatores: tipo de exploração predominante no município, renda obtida com a exploração predominante e conceito de propriedade familiar. A medida do módulo pode variar de 5 até 110 hectares. Em Mineiros do Tietê, cada módulo equivale a 16 hectares. Em Jaú, são 14 hectares. No site do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) pode-se acessar a tabela completa, com todos os municípios brasileiros: www.incra.gov.br. A receita para congelar avocado Tenho em minha chácara três pés de avocado, que produzem frutos durante o ano inteiro. Gostaria de saber se posso congelar a polpa da fruta, e de que modo devo fazê-lo. Luiz Ataliba da Silva deny@uol.com.br Para a especialista da empresa Jaguacy Brasil, Ligia Carvalho, de Bauru (SP), é possível realizar o congelamento do avocado. Contudo, pelo fato de a polpa ter grande quantidade de óleo e oxidar-se rapidamente, o congelamento pode ocasionar mudanças de sabor e aparência. Para evitar a oxidação, isto é, o escurecimento da polpa, é recomendável pingar gotas de limão sobre a polpa antes do congelamento, além de retirar todo o ar da embalagem onde a polpa será acondicionada. É recomendado o congelamento apenas da polpa. Informações, www.jaguacy.com.br, ou através dos telefones (0--14) 3288-9224 e fax número (0--14) 3239-1060.