Espaço dos leitores O que fazer para a goiabeira produzir Tenho goiabeiras no meu quintal, mas elas estão velhas e produzindo frutos pequenos e feios. Gostaria de saber o que fazer para voltarem a produzir frutos sadios. Rosa De Agostini Cardoso gaby_agostini@hotmail.com Segundo o pesquisador do Centro de Fruticultura do Instituto Agronômico (IAC-Apta), em Campinas (SP), José Emilio Bettiol Neto, geralmente as goiabeiras produzem bem por muitos anos. A longevidade de uma planta depende, entre outros fatores, da sanidade e do seu estado nutricional. Assim, deve-se atentar para o controle de pragas e doenças que possam estar causando danos à planta. A poda pode contribuir nesse aspecto. Quanto ao estado nutricional, nem sempre é possível fazer análise química do solo e foliar, o que seria o ideal para toda recomendação de calagem e adubação. Uma maneira bem generalizada seria a aplicação de 2 a 3 quilos de calcário dolomítico sob a projeção da copa, com leve incorporação para não danificar as raízes da planta, mantendo o solo úmido. Fornecer anualmente 1 quilo de nitrogênio, 1,5 quilo de cloreto de potássio (K2O) e 1,8 quilo de fosfato (P2O5), parcelando essa quantidade em três vezes, além de 30 gramas de bórax e de 15 a 20 litros de esterco de curral bem curtido, lembrando que essa recomendação é paliativa e empírica. O desbaste de frutos contribuirá para o aumento do tamanho dos mesmos e o ensacamento poderá protegê-los contra alguns tipos de danos, como o ataque de insetos. Maracujazeiro cresce bem mas não frutifica Gostaria de uma orientação sobre maracujá. Plantei uma muda em janeiro deste ano, no quintal de minha casa. Comprei a muda em local de confiança. É uma muda enxertada, já com cerca de 1 metro. Plantei-a, coloquei terra preta e agora estão crescendo tantos ramos, para todos os lados, que cobriram quase todo o quintal. Até agora, porém, nada de flores, nem de frutos. Não sei se devo cortar as ramas ou deixar que elas cresçam. Quanto tempo demora a dar o fruto e qual a época? O que devo fazer para que as ramas não se enrolem em tudo? Maria Aparecida Pedroso São Paulo (SP) Para maracujazeiro dar flores, ele deve estar plantado em local ensolarado, para a planta receber sol direto, por no mínimo seis horas diárias, explica a pesquisadora Laura Maria Molina Melleti, do Instituto Agronômico (IAC-Apta). Se estiver num local sombreado ou com pouco espaço, a planta emite os ramos para o alto, em direção ao sol, passando por cima de outras plantas, cobrindo telhados, muros ou qualquer apoio. "O maracujazeiro é vigoroso e pode chegar a 10 metros de comprimento, especialmente quando bem adubado", diz a pesquisadora. Além disso, o florescimento da planta depende do comprimento do dia. Quando é época de dias longos, com mais de 11 horas de luz, a planta emite flores. Se a leitora morar num local de clima ameno, com inverno definido (como no Centro-Sul, onde os dias são curtos no outono e inverno), não haverá o número mínimo de horas de luz por dia para a planta florescer. Ela ficará então produzindo apenas ramos e folhas até o fim de outubro, quando os dias forem longos novamente. "Enquanto isso, aproveite para podar a planta, de forma que ela esteja apoiada sobre uma cerca, muro ou apoio de madeira a pleno sol. Corte o excesso de ramos. Na vertical, o tronco da planta deve crescer em haste única para não tirar a força da planta. Na horizontal, quando os ramos estiverem esparramados sobre uma superfície, deixe uns 4 ou 5 ramos e retire os demais, para que não se sobreponham uns sobre os outros. Onde sombreia não produz", diz. "Em seguida, plante outro pé de maracujá próximo a este, num raio de 10 a 15 metros dele, ou se certifique que algum vizinho possua outro pé da mesma espécie, porque uma planta sozinha também não produz." Contato, e-mail: lmmm@iac.sp.gov.br. Cão pit bull sofre com o ataque de bernes Moro em Mairiporã (SP) e tenho dois cães, um vira-lata adotado e um da raça pit bull. O pit bull, porém, está com as orelhas e o rabo infestados com berne e até deixa de comer por causa disso. Gostaria de saber se a raça pit bull tem mais facilidade em ser atacada, já que o outro cachorro, o Mano, nunca teve o problema. Alessandra França Mairiporã (SP) Segundo o veterinário Eduardo Fava Schmidt, do Hospital Veterinário Rebouças, casos de berne são mais comuns em cães de pêlo curto e claro, mas não há relatos que indiquem que uma ou outra raça tenha maior predisposição. "A berne é a larva da mosca Dermatobia hominis, que vive em matas. A infestação por berne em áreas urbanas só ocorre porque a D. hominis apreende, em pleno vôo, a mosca comum e nela deposita seus ovos. "Quando a mosca comum caminha ou pousa na pele dos animais ou pessoas, os ovinhos da mosca-berneira caem, eclodem e a larva se instala e se desenvolve no tecido cutâneo dos hospedeiros." A infestação constante do pit bull pode estar ligada ao fato de o cão atrair mais moscas do que o vira-lata. Schmidt sugere eliminar pólos de atração de moscas, como fezes e material orgânico, além de dar banho nos cães com freqüência e passar repelente no cão. Tel. (0--11) 3062-3011. "Fios-de-ovos" estão atacando cerca-viva Possuo uma propriedade em Bertioga (SP), que tem aproximadamente 100 metros de cerca-viva (Hibiscus variegatta). Há algum tempo começou a aparecer uma praga, que agora está se alastrando e comprometendo boa parte da cerca. Já tentei arrancá-la com as mãos; apliquei produtos que me foram indicados, porém continua progredindo, fazendo com que a cerca fique rala. São fios amarelos, muito semelhantes a um doce chamado fios-de-ovos. Gostaria de saber o que poderia fazer para eliminá-la. Luiz Carlos Lombardo luizclombardo@gmail.com Para o pesquisador-científico do Instituto Agronômico (IAC-Apta), em Campinas (SP), Robert Deuber, a planta que está infestando a cerca-viva é o cipó-chumbo (Cuscuta racemosa Mart.), uma espécie da família Convolvulaceae, que nasce inicialmente de sementes, mas, após alcançar os galhos de qualquer outra espécie de planta, emite filamentos que penetram a planta hospedeira, passando a viver às suas custas. Por ser parasita e intimamente ligada à planta hospedeira, não é possível eliminá-la com o uso de herbicidas, pois estes também matariam a planta atacada. Não sendo muito intenso o ataque do cipó-chumbo, resta o recurso de arrancá-lo, mas esse método é, também, muito limitado. Se forem poucas plantas atacadas, o mais conveniente é arrancá-las inteiramente para que as outras plantas não sejam atingidas e fazer um replantio de novos hibiscos. Bem-te-vis: métodos para atraí-los No quintal de casa temos uma piscina, que é o local preferido dos bem-te-vis para seus banhos diários. A água fica agitadíssima com os mergulhos. O que podemos oferecer de alimento para mantê-los sempre próximos? José Piacsek Neto bubapiacsek@yahoo.com.br O ornitólogo Johan Dalgas Frisch diz que o bem-te-vi aceita desde frutas, como banana e mamão, até arroz cozido. "Outra opção curiosa é ração de cachorro, desde que seja em pequenos pellets, como é o alimento normalmente dado para cães da raça yorkshire", diz o especialista em pássaros. De acordo com Frisch, uma dica infalível para atrair os bem-te-vis é cavar o quintal com uma enxada e deixar algumas minhocas à vista, protegidas do sol. "Os bem-te-vis aparecem na hora." Mais informações com o ornitólogo por intermédio do e-mail birte@uol.com.br.