Espaço dos leitores Pimentão: análise de solo, antes de adubar Moro em Ubatuba, litoral norte de SP, e planto pimentão. Qual o adubo ideal? Floriano pballio@terra.com.br A engenheira agrônoma Ronessa Bartolomeu de Souza, da área de Solos e Nutrição de Plantas da Embrapa Hortaliças, afirma que não há adubo ideal para o pimentão. Para garantir boa produtividade e qualidade, deve-se fazer uma análise química de solo. Com o resultado da análise, faz-se a adubação conforme a exigência do pimentão. "Havendo necessidade, aplica-se calcário, de preferência dolomítico, para corrigir a acidez do solo e fornecer cálcio e magnésio. Em geral, o pimentão exige bastante nitrogênio e, além disso, deve-se aplicar fósforo, potássio e micronutrientes." Ela diz que o leitor pode usar formulados NPK, tipo 04-30-16, ou adubos simples. Ideal é fazer de três a quatro adubações em cobertura ou fertiirrigação. Se optar pelo sistema orgânico, a análise de solo também é essencial. Faz-se calagem conforme a necessidade do solo, limitada a 2 toneladas/hectare de calcário. O suprimento dos nutrientes pode ser feito com composto orgânico, composto de farelos (bokashi), resíduos vegetais diversos e biofertilizantes. "Também no sistema orgânico deve-se fazer adubação em cobertura." Como alternativa pode-se aplicar biofertilizantes em pulverização foliar ou via gotejamento. "De posse da análise de solo, o produtor deve buscar a assistência técnica local, que irá indicar quais adubos usar e em que quantidade." Embrapa, tel. (0--61) 3385-9000. Aceiro ajuda a evitar fogo em pasto Tenho um sítio localizado à beira de uma estrada e sofro constantemente com queimadas. Gostaria de obter informações sobre a prevenção das queimadas, pois preciso evitar a perda do pasto e a correria e o desespero para alimentar nossos carneiros, como já ocorreu. Havia aceiro em nosso sítio, mas o vento favorável ajudou o fogo a queimar o pasto. Maria Aparecida L. Alberto malberto41@hotmail.com Para evitar incêndio em pastagens, principalmente à beira de estradas, deve-se construir aceiros, conforme indica a pesquisadora da Embrapa Monitoramento por Satélite Adriana Vieira de Camargo de Moraes. Aceiros são faixas livres de vegetação nas quais o solo fica exposto. Sem vegetação nessas faixas, o fogonão encontra nada para ser queimado, provocando queda na temperatura e diminuição no ritmo de propagação do fogo. A largura do aceiro depende do tipo de material combustível, da localização em relação à configuração do terreno e das condições meteorológicas esperadas na época de ocorrência de incêndios. Alguns autores recomendam que esta faixa não deva ser inferior a 5 metros, podendo chegar a 50 metros de largura em locais muito perigosos. Vale a pena lembrar que o fogo avança mais rápido morro acima, porque o ar quente tende a subir, secando os combustíveis que encontra e preparando o terreno para o fogo se alastrar mais depressa. É importante ressaltar que os aceiros só são eficientes quando existe manutenção, mantendo-os limpos e trafegáveis principalmente durante a época de maior perigo de incêndios. Talvez seja necessário aumentar a largura do aceiro e ficar atenta para que o solo esteja realmente livre de vegetação. A difícil tarefa de eliminar bambuzinho Como devo proceder para eliminar o surgimento de um bambu conhecido como bambuzinho, usado como vara de pescar? A espécie alastrou-se por toda a minha chácara. Orlando Alves Ferraz Pirassununga (SP) O criador do site Bambu Brasileiro, Raphael Moras de Vasconcellos, explica que a espécie mencionada pelo leitor, utilizada na fabricação de varas de pesca, é muito comum no Sudeste. Chama-se Phyllostachys aurea, tem comportamento invasivo e é realmente um problema quando não controlada desde o início. "Como o bambuzal é um ser vivo único, de mesmo material genético, conectado pela rede subterrânea de comunicação de nutrientes formada pelos rizomas, não adianta apenas cortar de uma vez todas as varas. É necessário exaurir a energia contida nos rizomas." Uma forma trabalhosa, porém econômica, é cortar todas as varas continuamente até esgotar a energia dos rizomas. "Nesse caso, deve-se checar se há nova brotação a cada duas semanas, ou, no máximo, todo mês." Outra forma mais trabalhosa é cortar todas as varas e arrancar todos os rizomas. Se o leitor quiser usar um método mais drástico, Vasconcellos sugere retirar os rizomas da terra com uma retroescavadeira. Vasconcellos informa que essa espécie de bambu, além de ter reprodução vegetativa muito rápida, possui rizomas que lançam novos brotos a alguns metros de distância da vara de origem. O comprimento dos rizomas agrava o problema e, para dificultar ainda mais o controle, a distribuição subterrânea dos rizomas e raízes, apesar de ser superficial, é entremeada e forte. "Se essas características são uma vantagem para quem quer controlar a erosão superficial de barrancos, é uma desvantagem para quem deseja se ver livre da planta, que, fora de controle, torna-se uma praga." Sites: www.bambubrasileiro.com e www.agenciabambu.com.br. O que fazer para o chuchuzeiro frutificar Plantei um pé de chuchu que nasceu viçoso e esparramou ramos bonitos. Já faz mais de um mês, porém, que ele dá flores que se abrem, mas não viram frutos. Algumas flores inclusive caem. Deve estar faltando algo à planta, mas não tenho a menor idéia do quê. Frida Marques S. de Araújo São Paulo (SP) Ideal é um técnico ir até ao local,recomenda o pesquisador da Embrapa Hortaliças José Flávio Lopes. "Mas podemos dar algumas orientações." O primeiro problema possível é a falta de polinização das flores, que é feita por abelhas. Elas transferem o pólen da flor masculina para a flor feminina. A florzinha feminina, sem o pólen, fica amarela, enfraquece, amarela e cai. "A solução é verificar se há abelhas rodeando a planta. Se não, deve-se providenciar para que isso aconteça, instalando uma colméia próxima." Para grandes plantios, compensa contatar algum apicultor que faça apicultura migratória, ou seja, leva colméias às plantações. O segundo problema possível é a falta de nutrição. O chuchuzeiro precisa estar bem nutrido para frutificar. A solução é adubar com esterco de curral curtido. Pode também ser esterco de aves, também bem curtido. O terceiro problema é a falta de "limpeza" na planta, ou seja, a eliminação de ramos velhos, secos e improdutivos, que devem ser periodicamente retirados com o auxílio de uma faca ou tesoura de poda. O quarto problema pode ser o clima inadequado, o mais sério, pois, se a cultura estiver sendo conduzida em épocas de temperaturas extremas (acima de 25 graus ou abaixo de 15), a cultura entra em declínio. Após a observação de todos esses aspectos, se o problema continuar, deve-se procurar um técnico da extensão rural da sua cidade. José Flávio Lopes, pesquisador, tel. (0--61) 3385-9000. Onde comprar livro sobre reflorestamento Estou interessada na compra de um livro chamado Reflorestamento de propriedades rurais para fins produtivos e ambientais. Mas não sei qual a editora. Poderiam me fornecer essa informação? Daniela da Costa Matsuda dani_mul_mat@hotmail.com Este livro é editado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e pode ser comprado pela internet na loja virtual da entidade (http://livraria.sct.embrapa.br) ou pelo telefone (0--61) 3340-9999. O livro custa R$ 24 (mais o frete, que varia conforme a região).