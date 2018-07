Espaço dos leitores Atemóia: pomar tem problema com adubo Tenho um sítio em Águas de Lindóia, onde cultivo um pomar, e gostaria que me fosse esclarecida uma dúvida. Tenho uns pés de atemóia e os frutos ficam graúdos, porém ficam duros e racham antes de amadurecer. Qual é a causa? Edson Sakashi de Brito Águas de Lindóia (SP) Segundo o agrônomo Ryosuke Kavati, da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, da Secretaria de Agricultura paulista, uma das causas que podem levar frutos já graúdos a rachar é um grave desequilíbrio nutricional, provocado por excesso de adubação nitrogenada quando os frutos já se encontram bem desenvolvidos, associado à deficiência de potássio. "Uma adubação pesada com adubo nitrogenado, em condições de deficiência de potássio e feita em fase final do desenvolvimento do fruto, leva à queda de frutos. Estes, normalmente, apresentam rachaduras próximas ao pedúnculo e não amadurecem", explica. Outra possível causa apontada pelo agrônomo é o ataque de doença conhecida como antracnose, que provoca rachaduras e caracteriza-se pela mumificação dos frutos na planta. As frutas ficam escuras e duras e também não amadurecem. "O leitor pode verificar se há áreas escurecidas nas cascas dos frutos, o que ajuda a identificar a antracnose." Ainda segundo Kavati, a doença, muito comum, é agravada por um mau manejo da planta, como aplicar adubo nitrogenado em excesso e manter a planta fechada. "Nesse caso, as rachaduras não se iniciam a partir do pedúnculo, mas os frutos não amadurecem." Kavati recomenda consultar um técnico da região, para avaliar a situação das plantas e indicar o tratamento adequado. Cati, tel. (0--19) 3743-3700. Como controlar formigas cortadeiras Como faço para exterminar, em casa, formigas quenquéns e cortadeiras? Elas estão acabando com minhas pequenas resedás e roseiras. Há alguma solução caseira? Gerhart Silva gerhart.silva@yahoo.com.br Há, no mercado, a isca granulada para formigas, em que o veneno é misturado com polpa de laranja. "O cheiro atrai as formigas, que acabam levando as iscas para dentro do formigueiro. Lá, a isca exala um gás tóxico que mata o fungo que serve de alimento a elas", diz o agrônomo José Pedro Santiago. Há também as iscas ecológicas, feitas com polpa de maçã e extratos de ervas. "Essa opção age sobre o comportamento das formigas, desorganizando a vida social da colônia." Outro método, sugerido pelo professor de Entomologia da Esalq-USP, Octávio Nakano, consiste em encher os ninhos, subterrâneos, com a mistura de água e detergente, matando-as por afogamento. Conforme o nível de infestação, o leitor pode recorrer a receitas caseiras. Uma delas consiste em misturar serragem fina, óleo de gergelim e de mamona e colocar dentro de um fumegador (aparelho utilizado na apicultura para produzir fumaça). Após atear fogo à mistura, coloque uma mangueira de borracha na boca de saída do aparelho e introduza-a no olheiro do sauveiro. Prossiga a aplicação até a fumaça começar a sair por outros olheiros. Outra opção é utilizar galinhas d?angola no local, predadores naturais das cortadeiras. Plantar gergelim na área também elimina cortadeiras, pois produz um fungo nocivo às formigas. Colocar cal virgem nos olheiros, com uma bomba manual e depois injetar água é outra opção. Despejar 2 litros de manipueira (suco extraído da mandioca, prensada ou ralada) no formigueiro, repetindo a operação a cada cinco dias, também é alternativa. Se o formigueiro estiver na terra do jardim ou no pomar, coloque água fervente no olheiro. Menta, lavanda, manjerona, absinto, cravo-da-índia e alho plantados no jardim também são repelentes. É possível criar pombos de raça Tenho dúvidas sobre criação de pombos de raça. Como é a lei e como posso ser um criador registrado, se é que é possível? Como deve ser o viveiro? Quais raças existem e aonde posso achar pois só tenho leque branco (três casais). Na minha região não tem criador: queria saber endereços e nome das raças, se possível com fotos. Eu cubro as despesas com o correio. Marcelo G. Santos Cândido Mota (SP) Não existe lei ou registro para criador de aves exóticas e ornamentais, explica a criadora e membro da Associação Brasileira dos Criadores de Aves de Raça Pura, Maria Virgínia Franco. Existe, sim, para criação de aves nativas. Neste caso, o Ibama precisa autorizar a criação. Então, depende da raça que o leitor vai optar. "Há em todo o mundo 300 espécies de pombos. Os pombos de raça são criados em cativeiros (pombais) separados por raças", explica Virgínia. As pombras alimentam-se com grãos, frutas e sementes. Os filhotes nascem implumes e são totalmente dependentes dos pais tanto para se aquecer quanto para se alimentar. A alimentação é feita por meio do regurgitamento dos pais. Os ninhos são construídos com gravetos, folhas e palhas. A pomba coloca dois ovos, que após o choco de 17 dias (a contar do segundo ovo), nasce um casal, sempre um casal. A Associação Brasileira dos Criadores de Aves de Raça Pura poderá ajudar com mais detalhes da criação. Tel. (0--11) 5667-3495, com Maria Virgínia; tel. (0--11) 3851-3294, com João Germano; ou tel. (0--11) 2952-8355, com Valdecir Guedes. A associação também possui um site, www.abcaves.com.br. Leitor dá a receita de pasta de amendoim O leitor Cleiton Queiroz dá a receita da "verdadeira" pasta de amendoim. Ingredientes: meio quilo de amendoim, açúcar a gosto e uma colher de sobremesa de sal. Modo de preparo: torre o amendoim (apenas quando já for preparar a pasta) e descasque. Bata o amendoim ainda quente na centrífuga (com o acessório "lâmina do triturador") na velocidade máxima até que se transforme em uma pasta uniforme. Adicione açúcar a gosto e mais a colher de sobremesa de sal. Dicas: nunca torre o amendoim e deixe de um dia para o outro, para evitar que ele resseque e perca parte da umidade necessária para o preparo da pasta. Também não se deve adicionar nenhum tipo de óleo durante a produção da pasta, pois o amendoim já possui todo o óleo necessário. Ainda conforme o leitor, é imprescindível o uso do processador de alimentos, único utensílio capaz de transformar o amendoim em pasta. E-mail: cleitonqueiroz@msn.com.