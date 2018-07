Espaço dos leitores Eucalipto pode ser cortado no inverno Possuo um sítio em Pindamonhangaba (SP), onde há um bosque de eucaliptos no ponto de corte. Gostaria de saber se agora, no inverno, é uma época boa para fazer o corte ou se é melhor adiar para a próxima primavera. O inverno prejudica a rebrota das árvores ou isso não influi nesta fase? Maria Santos São Paulo (SP) De acordo com o engenheiro agrônomo Carlos Frederico Wilcken, professor do departamento de Produção Vegetal da Universidade Estadual Paulista (Unesp), câmpus de Botucatu (SP), no caso do eucalipto, quanto à época do ano, há restrição para fazer o plantio da árvore, mas não para fazer o corte. "Fazer o corte nesta época, aliás, é até recomendado, porque, no inverno, com o tempo seco, o processo de secagem da madeira é mais rápido. Isso facilita, e muito, o transporte", afirma o agrônomo. Sobre a rebrota das árvores, Wilcken diz que o inverno não a prejudica. "O desenvolvimento da árvore é mais lento no inverno, mas isso é um fato natural, tanto que as grandes empresas fazem o corte em todas as épocas do ano, sem prejuízo na rebrota", garante o pesquisador. Ainda segundo o professor, o corte no inverno pode afetar a rebrota das árvores apenas em regiões onde há risco de ocorrência de geadas. "Mas esse não é o caso da região de Pindamonhangaba." Mais informações por intermédio do e-mail cwilcken@fca.unesp.br. Onde comprar matriz de escargot Gostaria de saber se em São Paulo, na Grande São Paulo, ou ainda na região de São Roque há algum fornecedor de matrizes de escargots da espécie gros-gris. Benedito da Silveira bene1503@uol.com.br O leitor pode entrar em contato com o criador Carlos Alberto Funcia, que fornece matrizes selecionadas da espécie Helix aspersa maxima, conhecida como gros-gris. Segundo Funcia, a espécie gros-gris é muito prolífera e tem boa aceitação nos mercados externo e interno. É também indicada para a criação em regiões de clima temperado e frio. O peso adulto para abate é ao redor de 15 gramas. A empresa do criador também produz conservas do molusco em Piracaia (SP). Funcia também dá cursos de criação. Para obter mais informações, o leitor pode acessar o site www.escargots.com.br. Contato com o criador Funcia, funcia@escargots.com.br e escargots@escargots.com.br. Além de Funcia, o Instituto de Pesca da Secretaria de Agricultura paulista (IP-Apta) também dá informações. Tel. (0--11) 3871-7530 e site www.pesca.sp.gov.br. Gergelim : Embrapa e IAC têm sementes Li no Agrícola que plantar gergelim é uma boa opção para acabar com as formigas. Vocês sabem onde encontro essas mudas? Juliana Schulze juschulz@terra.com.br O Serviço de Negócios Tecnológicos (Sementes Básicas) da Embrapa Algodão, em Campina Grande (PB), dispõe de sementes de gergelim para comercialização. O quilo da semente custa R$ 6 e a venda é feita por sacos de 5 quilos, quantidade suficiente para cultivar 1 hectare. A variedade comercializada é a BRS seda, lançada em dezembro do ano passado pela Embrapa. É tolerante à seca, tem alto potencial agronômico e pode ser usada na rotação e sucessão de culturas, além de funcionar como uma boa armadilha para formigas cortadeiras. O gergelim da Embrapa também é resistente às principais doenças da cultura e tem ciclo precoce, de menos de 90 dias. A produtividade da BRS seda, conforme a Embrapa, é de 940,5 quilos de grãos por hectare, sem irrigação. Solicitação de sementes na Embrapa pelos tels. (0--83) 3341-2314 e 3315-4348 ou pelo e-mail sementes@cnpa.embrapa.br. As despesas com frete são por conta do solicitante. A leitora também encontra sementes de gergelim para comprar no Instituto Agronômico (IAC-Apta), de Campinas (SP). O IAC tem a variedade IAC-ouro, recomendada para a Região Sudeste e desenvolvida especialmente para as condições de São Paulo. Informações com o pesquisador Amadeu Regitano, pelo e-mail regitano@iac.sp.gov.br. Leitor quer plantar tremoço branco Gostaria de plantar em meu sítio tremoço branco, mas não consigo encontrar semente em nenhuma casa do ramo. Podem me indicar algum local, mesmo que seja fora da capital paulista? Luiz Fischer lfischer@picture.com.br O leitor pode entrar em contato com a empresa especializada na produção e comercialização de sementes Seprotec, localizada em Ribeirão Preto (SP), que vende sementes certificadas de tremoço branco. O quilo da semente custa R$ 2, mas a comercialização é por saco, de 40 quilos, que sai por R$ 80 (mais o frete). Para plantar 1 hectare, são necessários, no mínimo, 60 quilos de sementes, informa a empresa. A leguminosa é normalmente usada como adubo verde e contribui na proteção e recuperação das condições físicas e biológicas do solo, por promover a fixação de nitrogênio na terra. Pode também ser cultivada para produção de grãos, o que demanda uma adubação do solo específica. Seprotec, tel. (0--16) 3878-9090. Seprotec, tel. (0--16) 3878-9090. De acordo com a engenheira florestal e pesquisadora da Embrapa Florestas, Valderês Aparecida de Souza, São Roque não é uma cidade muito adequada para o plantio de araucárias, já que se trata de uma espécie que se adapta a climas que apresentam baixas temperaturas. Como a temperatura mínima, em média, registrada no município de São Roque é 22º C, verificamos que é uma temperatura muito alta, por isso não é favorável ao desenvolvimento da espécie. Outro problema pode ser a polinização dos cones femininos. Isso pode estar ligado a um número restrito de machos fornecendo pólen. Mesmo que o número total de machos seja razoável, com certeza muito pouco (ou nenhum) deve estar produzindo pólen suficiente para polinizar as pinhas no período de receptividade da mesma. Como o pólen demora muitos meses para germinar e fecundar o óvulo, é possível que condições ambientais como chuvas intensas ou outros fatores dificultem a fertilização. O problema mais provável é a falta de pólen. Embrapa Florestas, site: http://www.cnpf.embrapa.br/ Onde comprar mudas de citronela Gostaria de saber como cuidar da planta citronela. Recentemente comprei várias mudas, e todas morreram. Inês Delfino dos Santos São Paulo (SP) De acordo com a herborista do viveiro Sabor de Fazenda, Sabrina Jeha, a citronela (Cymbopogon winterianus) é uma planta muito rústica, que só não resiste a terrenos alagados e com baixa incidência solar. O grande problema é que muitas plantas são vendidas com o nome de citronela, mas, na verdade, tratam-se de outras espécies, como o capim-limão (Cymbopogon citratus) ou a melissa (Melissa officinalis). No viveiro Sabor de Fazenda há mudas de citronela à venda. Mais informações no site www.sabordefazenda.com.br.