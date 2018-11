Espaço dos leitores Leitora quer fazer farinha de minhocaHá alguma técnica artesanal para fazer farinha de minhoca?Neusa Maria Arroyoneusa.mais@bol.com.brA minhocultora Maria Isabel Levit, de São Roque (SP), explica que, embora a técnica seja relativamente simples, alguns processos são difíceis de serem controlados numa produção caseira. "O primeiro passo é purgar as minhocas com frutas para limpar o intestino." Purgar significa alimentar as minhocas só com frutas, como abacaxi, abacate, mamão, banana, tomate, etc. Após purgá-las por dois dias, as minhocas são lavadas em água corrente, em uma peneira fina, e congeladas em um recipiente plástico. "Elas morrem congeladas", diz. Limpas e congeladas, as minhocas são assadas. Aqui, porém, reside o maior problema da fabricação doméstica de farinha de minhoca, observa. As minhocas devem ser assadas em fogo baixo, até ganharem consistência de uma massa sequinha que possa ser transformada em pó num pilão ou com o auxílio de liqüidificador. No entanto, a falta de controle da temperatura e da desidratação (liofilização) em forno convencional pode resultar em perdas dos teores de proteínas do produto, deixando a farinha pobre em valores nutricionais. "Em laboratórios especializados o controle é rigoroso, mas em casa não há como controlar tais condições." Segundo a criadora, para obter 1 quilo de farinha de minhoca são necessários 9 quilos de minhocas vivas. Maria Isabel põe-se à disposição para tirar dúvidas no e-mail isamariaisa@yahoo.com.br. Gliricídia é boa cerca viva e alimenta o gadoSou assinante e leitora assídua do Suplemento Agrícola. Lendo reportagem interessei-me pelo plantio de gliricídias. Podem me informar que planta é essa, pois estou reformando meu sítio para torná-lo produtivo.Elisete Serres Pachecoelisecontab2008@uol.com.brSegundo informações da Embrapa Agrobiologia, a gliricídia (Gliricidia sepium) é uma leguminosa indicada para a construção de mourões vivos e de cercas ecológicas, para a alimentação animal (na forma de silagem) e para fornecer sombra ao gado em áreas de pasto, por apresentar características como crescimento rápido e formação de boa galhada em curto espaço de tempo, boa adaptabilidade e durabilidade, propagação por estaquia e sementes e boa capacidade de rebrota. A G. sepium apresenta flores reunidas em inflorescências, com pétalas de cor lilás-rósea ou branca. As inflorescências aparecem no início da primavera, antes da brotação das folhas, e perduram de julho a setembro. O período entre a inflorescência e a maturação dos frutos é curto, normalmente de 40 a 55 dias. As plantas em floração têm grande efeito paisagístico, pois as flores são muito visitadas por insetos, principalmente abelhas. Quanto ao sistema de reprodução, a gliricídia produz frutos e sementes somente após polinização cruzada, sendo, portanto, autoincompatível. Os frutos são vagens chatas, geralmente de cor verde-pálida; as sementes não apresentam dormência e perdem o poder germinativo em três a quatro meses. Ainda segundo a Embrapa, a espécie é característica de regiões tropicais e, embora se adapte a elevadas altitudes, apresenta melhor desempenho em regiões de clima quente, com altitude de até 700 metros. É uma espécie que tolera a seca, mas não resiste a geadas e a temperatura ideal oscila de 14 a 41 graus. Em relação ao solo, a gliricídia cresce em terrenos arenosos e pedregosos, com bom teor de matéria orgânica. Embrapa, tel. (0--21) 2682-1500. Tarântula não pode ser criada como "pet"Gostaria de saber onde adquirir aranha tarântula, da espécie Chilean rose, para criar em cativeiro. Tenho a informação de que essa espécie é calma e dócil, indicada como aranha de estimação.Ari Gardenal Bergerari.ambiental@gmail.comA analista ambiental da divisão de Fauna do Ibama, Jury Seino, informa que não há criatórios comerciais registrados desta espécie. "Portanto, não há meio de adquiri-la legalmente, pois a espécie, por ser considerada nativa, só pode ser comercializada mediante autorização." Ela explica que esse tipo de animal não é comercializado por criadouros autorizados porque não possui sistema de marcação individual, que é o que diferencia as aranhas nascidas em cativeiro das retiradas da natureza. "A comercialização nessa situação favoreceria o tráfico de animais", diz a analista. Ela informa, ainda, que, desde 2002, está suspensa, pelo Ibama, a abertura de criadouros de répteis, aracnídeos e outros animais peçonhentos com a finalidade de serem vendidos como bichos de estimação. Ibama, tel. (0--11) 3066-2633. O biólogo Samuel Guizze, do Laboratório de Artrópodes do Instituto Butantã, também alerta para o risco de ter uma tarântula como pet. "Embora a espécie não seja venenosa, os pêlos da aranha podem provocar alergias. Não é adequado e nem legal ter esse tipo de bicho em casa." Instituto Butantã, tel. (0--11) 3726-7222. As espécies nativas para recompor matasGostaria de obter informações sobre árvores nativas primárias, secundárias e climatizadoras, de solo encharcado, úmido e seco.Sérgio BarbosaBatatais (SP)O pesquisador Antônio A. Carpanezzi, da Embrapa Florestas, explica que a classificação de árvores como pioneiras, secundárias e climácicas é apropriada para espécies de matas, não para vegetações abertas como cerrados. "De maneira simplificada, o que diferencia esses grupos é, em conjunto, a velocidade de crescimento, a duração e a tolerância à sombra." Assim, uma árvore pioneira cresce depressa, tem vida curta (até 30 anos) e exige bastante sol; uma árvore climácica cresce devagar, tem vida mais longa e suporta bastante sombra; já a secundária tem características intermediárias, entre pioneiras e climácicas. Entre as espécies pioneiras, ele cita embaúbas, sangra-d?água, fumeiro-bravo, pau-pólvora, mutambo, jangada, capixingui e pau-de-gaiola. As secundárias são divididas em iniciais (com características próximas das pioneiras) e tardias (próximas das climácicas). Entre as secundárias iniciais, ele sugere araticum-cagão ou marolo, ingá-feijão e outros ingás, aroeirinha, tapiá-mirim, guaritá, monjoleiro, farinha-seca, angico-vermelho, jacarandá-bico-de-pato, sapuva, taiúva, sobrasil, capororoca, pau-de-viola, tucaneiro, jaracatiá, candeia, macaúba, embiruçu, dedaleiro, canafístula, pau-jacaré, amendoim-bravo, tamanqueira, araribá e timburi. As opções de tardias são jequitibás, jatobá-do-mato, cedro, canjarana, louro-pardo, açoita-cavalo e cabreúva. No grupo das climácicas, indica peroba-rosa, pinha-do-brejo, guatambu-branco, carrapateiro-branco ou caputuna, guanandi, vacum, guaraiuva, palmito, jerivá, marinheiro, alecrim-de-campinas e jaboticabeira. Conforme o pesquisador, o enquadramento de árvores nesses grupos tem aplicação prática, sobretudo na recuperação ecológica de um local. E-mail: sac@cnpf.embrapa.br. Como medir o balanço hídrico de ItatingaGostaria de saber em qual das regiões da tabela de balanço hídrico deste suplemento está contida o município de Itatinga (SP).Marta LeiteItatinga (SP)Conforme o pesquisador Fábio Marin, que escreve a coluna O tempo no campo e reúne e analisa os dados publicados na tabela de balanço hídrico, considerando os locais de referência da tabela, Itatinga tem ao norte a cidade de Jaú; ao sul, Taquarivaí, e a leste a cidade de Sorocaba. "Considerando também as condições de altitude, minha sugestão é a de que a leitora utilize os dados de Sorocaba para ter uma idéia do balanço hídrico de Itatinga", diz. Contato, e-mail: frmarin@terra.com.br.