Espaço dos leitores Carpas requerem vários cuidadosTenho uma fonte na qual crio nove carpas. Duas têm 30 centímetros, mas estou percebendo que o local está pequeno para o número de animais. Qual é a proporção tanque/carpas? O que as carpas podem comer além de ração? Gostaria também de doar algumas carpas. Entrem em contato por intermédio de meu e-mail.Ruth Santosrutysantos@uol.com.brO criador e especialista em carpas Haruki Tanabe, de Suzano (SP), diz que o comprimento do espelho d?água deve ter, no mínimo, dez vezes o tamanho do comprimento do peixe. A largura deve ter de 40% a 60% do comprimento do espelho d?água. No caso da leitora, como há peixes com 30 centímetros, a fonte deve ter pelo menos 3 metros de comprimento e entre 1,2 e 1,8 metro de largura. Se a área não tiver o tamanho ideal, pode-se instalar bicos de hidromassagem, que dão a impressão de que a área é maior do que realmente é. "Esses bicos formam uma correnteza na direção do comprimento do espelho d?água, fazendo com que os peixes nadem, nadem e não cheguem a lugar nenhum." O criador ressalta, porém, que, além do tamanho do tanque, importante é a qualidade da água. "É necessário monitorar o teor de composto nitrogenado (amônia e nitrito) e manter o pH próximo ao neutro, ou 7." Tanabe explica que a amônia, excretada pelo peixe, e o nitrito são nocivos às carpas. O controle dessas substâncias na água é feito com a instalação de um filtro biológico, vendido em lojas do ramo. "É essencial renovar a água e deixá-la correndo sempre." Quanto à alimentação, as carpas comem vegetais e animais. "Mas uma ração de boa procedência é o alimento mais balanceado." Além da ração, elas comem minhocas; repolho e outras folhosas; batata-doce; milho; miolo de pão, etc. "Nunca dê alimentos picantes ou gordurosos." O pesquisador Maurício Keniti Nagata, do Instituto de Pesca, diz que "se a leitora der alimentos, deve-se eliminar restos de comida da água, que apodrecem e podem matar os peixes." Haruki Tanabe, tel. (0--11) 4742-6263; Instituto de Pesca, tel. (0--11) 3871-7530. Em vez de criar, ideal é atrair borboletasTenho um terreno em minha casa e gostaria de criar borboletas, como lazer. Como posso fazer isso?Beatriz Silveira MartinsArujá (SP)Segundo a bióloga Cynira Gabriel, coordenadora do Borboletário da Mata Santa Genebra, um criadouro de borboletas, mesmo para lazer, deve ter autorização do Ibama, pois borboletas são animais nativos e estão protegidos pela Lei 9.605, de 12/2/1998, e a Portaria 2314, de 26/11/1990, e a Portaria 139, de 29/12/1993. Portanto, opina Cynira, para realizar o sonho de um criadouro, uma boa opção é tê-las soltas, livres na natureza, contribuindo, assim, para a preservação das várias espécies do inseto. Uma boa opção é o jardim atrativo, que funciona para atrair diferentes borboletas, que se alimentarão ao longo do dia, durante todo o ano. Este jardim também pode ser um local de acasalamento, onde as borboletas farão a oviposição em plantas hospedeiras de ovos e lagartas. Para montar esse cantinho da natureza é muito fácil. Basta ir até alguns viveiros e floriculturas e adquirir as plantas a seguir. Plantas-alimento: escovinha (Combretum fruticosum); fruta-de-jacu (Duranta repens); lantana (Lantana camara); margarida-de-maio (Montanoa bipinnatifida); show-de-estrelas (Pentas lanceolata); zínia (Zinnia elegans) e flamboyãzinho (Caesalpinia pulcherrima). Plantas-hospedeiras: papo-de-peru (Aristolochia gigantea); bananeira (Musa sp); helicônia (Heliconia rostrata); maracujá-azedo (Passiflora edulis); maracujá-doce (Passiflora alata); manacá-de-cheiro (Brunselfia uniflora) e flor-do-guarujá (Turnera ulmifolia). Essas espécies de plantas atraem várias espécies de borboletas. Fazer conserva de palmito é arriscadoTenho um sítio no Vale do Ribeira (SP), onde cultivo vários pés de palmito pupunha. Qual o procedimento para conservá-los em vidros? Elmo SarettoSão Paulo (SP)A pesquisadora Shirley Berbari, do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital-Apta), explica que, para elaboração de palmito em conserva, a matéria-prima deve ser submetida a uma análise química, denominada curva de acidificação, para determinar a quantidade correta de ácido cítrico a ser adicionada para que o palmito em conserva seja elaborado de forma segura. A pesquisadora pondera, entretanto, que a elaboração de palmito em conserva, assim como de outros alimentos em conserva em que é adicionado ácido cítrico, envolve riscos e, quando essas conservas não são bem elaboradas, podem trazer danos à saúde de quem as consumir. "Diante dos riscos, não aconselhamos o processamento doméstico de palmito em conserva", diz. "Sugerimos a leitura do Manual Técnico sobre Industrialização de Palmito, que lhe trará conhecimentos úteis sobre este produto." O Ital oferece ainda um curso sobre processamento de palmito em conserva, a ser realizado entre 12 e 14 de agosto. Mais informações, tel. (0--19) 3743-1745. Antracnose ataca a fruta-do-condeTenho um quintal de 15x15 metros, onde há um pé de fruta-do-conde. Há mais ou menos três anos surgiu uma praga. As flores e os botões ficam pretos e caem e as folhas ficam amareladas e também caem. Quando o fruto fica grande, torna-se preto e rígido, como uma pedra. Consultei um agrônomo que me receitou um veneno, mas fiquei com medo de usá-lo, por causa das informações contidas na bula (alto grau de perigo) e por exigir o uso de roupas apropriadas para o ato da pulverização.Sidney Flávio TorinoDois Córregos (SP)O agrônomo Ryosuke Kavati, da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (Cati), da Secretaria de Agricultura paulista, diz que a pinha é bastante atacada pelo fungo da antracnose, principalmente quando a planta encontra condições que favoreçam a doença, como alta umidade e baixas insolação e temperatura. "Essas condições não só favorecem o ataque da antracnose como não são adequadas para a planta", explica. A antracnose, diz o agrônomo, ataca flores, brotações novas e frutos em qualquer idade. Nas frutas, inicialmente observam-se pontuações escuras, que tomam todo o fruto até mumificá-lo. "Este fruto pode permanecer na árvore até a safra seguinte, tornando-se fonte de inóculo e infectando a nova safra." Em plantas isoladas ou de quintais, a adoção de medidas "auxiliares", que descarta a utilização de produtos químicos, é, na maioria das vezes, suficiente para eliminar o problema. Deve-se eliminar todas as frutas atacadas (coletá-las e retirá-las do pomar); fazer uma poda de abertura, para que uma maior quantidade de luz penetre no interior da planta, e adubar equilibradamente a área, evitando o excesso de nitrogenados. "A poda de abertura é a eliminação de ramos no alto da planta, para que ela receba mais raios solares." Em relação à adubação, um agrônomo pode indicar as doses adequadas. Cati, tel. (0--19) 3743-3700. Viveiro dispõe de mudas de citronelaReferente ao artigo do Suplemento Agrícola sobre mudas de citronela, comunicamos que somos tradicionais produtores de óleo e mudas de citronela em escala industrial, e temos disponíveis mudas para plantio. Os interessados podem entrar em contato por intermédio do e-mail christian@fazendacitra.com.br.Christian DierbergerLimeira (SP)